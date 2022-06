Câmara deve mudar para a Ampélio Gazzetta, diz Pelé

O presidente da Câmara de de Nova Odessa, vereador Elvis Ricardo Maurício Garcia, o Pelé (PSDB), disse que a sede do Legislativo deve se mudar para um prédio na Avenida Ampélio Gazzetta, próximo ao cruzamento com a Avenida João Pessoa. A informação foi dada durante o programa Liberal no Ar, da Rádio Clube (AM 580), na última terça-feira, dia 24.

O aviso de intenção de locação de imóvel foi publicado em 23 de março no Diário Oficial da Câmara. Apenas uma empresa apresentou proposta até o prazo, que era até 5 de maio. “Só falta ela apresentar a certidão. Quando a empresa fizer isso, nós fazemos o contrato. Tudo indica que vamos assinar o contrato com ela”, explicou o presidente da câmara.

Ainda de acordo com o vereador, o aluguel do prédio é avaliado em R$ 35 mil mensais. “Atualmente, pagamos R$ 29 mil, mas o novo espaço é amplo, com salas individualizadas e teremos plenário mais moderno, vamos colocar painel eletrônico, que sempre quisemos, para ter mais transparência nos votos dos vereadores”, comentou o parlamentar.

Presidente da câmara, Pelé disse que aluguel será de R$ 35 mil – Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

“Mesmo o valor do aluguel sendo mais caro, vamos dobrar o tamanho. Fiz umas contas com o metro quadrado da locação e a gente vai economizar um terço do que pagamos hoje”, comentou Pelé.

Atualmente, a câmara fica localizada na Avenida Carlos Botelho e ocupa três imóveis locados, que não possuem emissão do AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros) e ainda apresentam alguns problemas estruturais.