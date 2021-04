Câmara de Nova Odessa retoma atendimento presencial

Sessões continuam restritas, com a presença apenas dos vereadores no plenário e transmissão ao vivo

A Câmara de Nova Odessa retoma o atendimento presencial ao público nesta segunda-feira (26). O atendimento foi suspenso em março, quando o Estado entrou na fase emergencial do Plano São Paulo.

“Com a flexibilização divulgada pelo Governo do Estado de São Paulo acreditamos que podemos retomar o atendimento presencial, sempre adotando todas as medidas sanitárias de segurança e evitando aglomeração”, afirmou o presidente da Casa, o vereador Elvis Ricardo Maurício Garcia, o Pelé (PSDB).

No início de março, a câmara registrou, em cerca de uma semana, três casos confirmados e dois suspeitos entre seus 31 servidores e vereadores.

Sessões

Ainda nesta segunda, a câmara contará com a nona sessão ordinária do ano, a partir das 14h. A pauta da sessão conta com 23 requerimentos, 10 moções e cinco projetos de lei.

As sessões continuam sendo restritas aos vereadores, sem a participação de público para evitar aglomerações e riscos de contaminação da Covid-19.

A transmissão ao vivo da sessão é feita pelo YouTube, site da câmara e Facebook.

*Estagiária sob supervisão de Talita Bristotti