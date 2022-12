Câmara de Nova Odessa inaugura nova sede

A Câmara de Nova Odessa inaugurou nesta terça-feira a nova sede do Legislativo, na Avenida João Pessoa. A casa até então funcionava em um imóvel também alugado na Rua Pedro Bassora, no Centro.

Diretor geral da câmara, André Faganello diz que foi feita uma tentativa de adequar o prédio antigo, mas não houve interesse dos proprietários.

Prédio é maior e tem estrutura mais adequada à Casa – Foto: Câmara de Nova Odessa / Divulgação

“Buscamos uma área para construção do prédio próprio junto ao Executivo, mas também não foi viabilizada. A câmara precisava e merecia um ambiente adequado para desenvolver suas atividades e é isso que estamos entregando hoje”, afirmou.

O imóvel tem 1,8 mil metros quadrados, sendo que só o plenário tem 300 metros quadrados, o dobro da capacidade do antigo. A estrutura conta ainda com recepção ampla, dez gabinetes para vereadores, espaço da presidência com gabinete e sala de reuniões.

O prédio também dispõe de três conjuntos de banheiros, duas copas e um refeitório. O setor administrativo tem 20 salas que garantem melhores condições de trabalho, todas com ventilação e iluminação natural, além de climatização. Todo o espaço é acessível, sem rampas ou obstáculos que dificultem a locomoção de pessoas com deficiência.