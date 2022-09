Câmara de Nova Odessa deve mudar de sede em novembro

Vereadores terão um novo local para trabalhar - Foto: Marcelo Rocha / Liberal

Os vereadores e servidores da Câmara de Nova Odessa devem se mudar para a nova sede da Casa de Leis ainda em novembro. O prédio alugado fica no cruzamento das avenidas João Pessoa e Ampélio Gazzetta e, no momento, passa por obras de adaptação. A previsão da empresa responsável pelas manutenções é que ele esteja finalizado até o final de outubro.

A confirmação da mudança foi noticiada pelo LIBERAL, em maio deste ano, após o anúncio do presidente do Legislativo, Elvis Ricardo Maurício Garcia, o Pelé (PSDB).

O aviso de intenção de locação de imóvel foi publicado em 23 de março no Diário Oficial da câmara e apenas uma empresa apresentou proposta até o prazo, em 5 de maio.

De acordo com informações da diretoria da câmara, as obras incluem a troca do telhado, piso e das instalações elétricas; do cabeamento de rede; além da implantação de saídas de emergência e de todas as outras adequações para que o prédio possa ser inaugurado com AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros).

“A mudança de prédio é uma necessidade antiga. Os imóveis ocupados hoje já não têm condições adequadas e foram sendo adaptados ao longo dos anos”, explicou Pelé.

O novo prédio tem cerca de 1.700 m² e aluguel com valor mensal de R$ 35 mil, que começará a ser pago depois da mudança. Atualmente, a câmara fica localizada na Avenida Carlos Botelho, em um espaço de 900 m², com aluguel de R$ 29 mil por mês. Os prédios utilizados não possuem emissão do AVCB e ainda apresentam problemas estruturais.