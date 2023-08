Câmara de Nova Odessa dá título de cidadão a Omar Najar e Roberto Faé

A Câmara de Nova Odessa entregou o título de Cidadão Novaodessense ao ex-prefeito de Americana, Omar Najar (MDB), e ao empresário Roberto Faé, durante solenidade nesta quarta-feira.

A autoria das honrarias foi do vereador Oséias Jorge (Democratas), em reconhecimento as atuações de ambos no município, como a doação de ambulâncias ao Pronto-Socorro e Maternidade Dr. Acílio Carreon Garcia e a reforma do velório municipal.

Omar agradeceu pela homenagem e afirmou que ficou emocionado. “Nova Odessa é uma cidade coirmã, tenho muitos amigos por aqui. É uma satisfação muito grande para mim receber essa homenagem junto com meu amigo de infância, que também tem gerado tantos empregos”, disse o ex-prefeito.

“Hoje estamos fazendo grandes empreendimentos, construções e prédios. A cidade não mede esforços para nos ajudar. Traz a vontade da gente empreender cada vez mais”, completou Faé.

A solenidade ainda contou com lideranças políticas e autoridades da região.