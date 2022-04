Câmara de Nova Odessa busca nova sede

Câmara paga R$ 25 mil por mês no local - Foto: Divulgação

A Câmara de Vereadores de Nova Odessa, atualmente localizada na Avenida Carlos Botelho, procura uma nova sede para mudança dentro do prazo máximo de 180 dias. O aviso de intenção de locação de imóvel foi publicado no último dia 23, no Diário Oficial da Casa de Leis, com a assinatura do presidente da câmara, Elvis Ricardo Maurício Garcia, o Pelé (PSDB).

De acordo com o presidente, até a última sexta a câmara não havia recebido nenhuma proposta. No entanto, a data de abertura dos envelopes dos interessados em participar do processo de licitação é 5 de maio.

“Atualmente a câmara ocupa três imóveis locados e o proprietário de dois deles já informou que não tem interesse na renovação. No termo de aditamento do contrato dos imóveis da Rua Pedro Bassora [no cruzamento com a avenida] – que foi feito por um ano – já existe uma cláusula que prevê que, ao final desse período, os imóveis devem ser restituídos ao proprietário. O contrato termina no dia 31 de janeiro de 2023”, explicou Pelé. Atualmente, saem dos cofres da Casa de Leis R$ 25 mil mensais para o aluguel desses espaços.

Ele acrescentou que os três imóveis que abrigam a câmara não comportam as adaptações necessárias para emissão do AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros), requisito para o novo prédio, e apresentam problemas estruturais.

Em entrevista à Rádio Clube (AM 580), na última quinta, o prefeito Cláudio José Schooder, o Leitinho (PSD), comentou que um terreno disponível para doar para o Legislativo fica longe do Centro, o que, para o chefe do Executivo, seria um problema.

“É bem viável fazer o chamamento para a área central, porque não temos área para doar que possa fazer o prédio lá. A prefeitura tem boa vontade de ajudar a câmara, mas são órgãos independentes”.