Câmara de Nova Odessa aprova reajuste rejeitado por servidores

Posição dos parlamentares vai contra a decisão do funcionalismo público que optou pela greve - Foto: Reprodução - Facebook

Seis de oito vereadores da Câmara de Nova Odessa aprovaram o projeto de lei, de autoria do Executivo e em regime de urgência, que concede reajuste de 10,50% nos salários dos servidores e o aumento na cesta básica de R$ 502,63 para R$ 700. A posição dos parlamentares vai contra a decisão do funcionalismo público que optou pela greve, depois da prefeitura não conceder a reposição de 15%.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

No projeto ainda consta o aumento de 4,5% no adicional de meritocracia dos educadores com pós-graduação. Além disso, o documento enviado aos parlamentares vai conter, de acordo com a prefeitura, as demais cláusulas econômicas que vêm sendo discutidas com o sindicato. A prefeitura deixa claro que o envio do documento não encerra a negociação do dissídio coletivo deste ano.

Os vereadores da oposição Wagner Morais (PSDB) e Sílvio Natal, o Cabo Natal (Avante), votaram contra a proposta. “É hora de termos equilíbrio, diálogo para por na mesa, discutir números para chegar naquilo que, de fato, o servidor merece e precisa. Acredito muito que essa negociação vai prosperar em poucos dias e estamos nos precipitando com esse projeto de lei”, justificou Moraes.

A administração municipal, diante da possível greve que seria notificada nesta segunda-feira com início previsto após 72 horas, ingressou com ação de dissídio coletivo no TRT (Tribunal Regional do Trabalho).

A ação com pedido de liminar visa preservar os atendimentos essenciais à população no caso de uma possível paralisação nos setores de saúde, educação e segurança pública, como determina a lei.

Diante desses fatos, o desembargador do TRT, Francisco Alberto da Motta Peixoto Giordani marcou para hoje, às 14h30, uma audiência de mediação e conciliação de forma presencial, na tentativa de chegar a um acordo entre prefeitura e o Sindicato dos Servidores. “Os pedidos liminares serão apreciados oportunamente, mediante comprovação efetiva do início do movimento paredista e da prática de atos de violência contra pessoas e bens”, aponta o magistrado na decisão.