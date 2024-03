Aumento consta no projeto do Executivo, encaminhado em regime de urgência, junto com o repasse dos demais servidores

Na sessão da câmara desta segunda-feira (11), os vereadores de Nova Odessa aprovaram, por unanimidade, o reajuste de 4,51% para o prefeito Cláudio Schooder, o Leitinho (PSD) e o vice Alessandro Miranda da Silva, o Mineirinho, do mesmo partido. O aumento consta no projeto do Executivo, encaminhado em regime de urgência junto com o repasse dos demais servidores.

Segundo a prefeitura, salário de Leitinho (PSD) teve reposição inflacionária – Foto: Claudeci Junior/Liberal

De acordo com a prefeitura, com relação aos salários de Leitinho e Mineirinho, trata-se de reposição inflacionária pelo IPCA-Fipe (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo).

No caso dos demais servidores constam a reposição inflacionária e mais 0,49% de aumento real salarial, totalizando 5% sobre a remuneração, a partir de 1º de março de 2024, para todos os servidores públicos municipais, incluindo agentes políticos e comissionados.

O vereador Cabo Natal (Republicanos) apresentou parecer desfavorável na Comissão de Justiça e Redação, pois considerou que o reajuste do chefe do Executivo está em desacordo com o STF (Supremo Tribunal Federal) para a concessão de benefício no mesmo exercício.

No entanto, o projeto seguiu a tramitação pois teve as assinaturas de Elvis Pelé (PSDB) e Levi da Farmácia (Democratas), que fazem parte da mesma comissão.

SAIA JUSTA

“Propositalmente, o prefeito colocou o próprio aumento junto com o reajuste dos demais servidores deixando os vereadores em uma saia justa, pois se votarmos contra esse projeto estaremos prejudicando todos os servidores que não teriam o repasse no próximo pagamento. Votei favorável só por causa deles, mas junto com a minha assessoria vamos estudar as medidas cabíveis sobre os reajustes do prefeito e vice”, afirmou Natal.

Durante a discussão do projeto, Pelé argumentou que a iniciativa do chefe do Executivo em colocar os aumentos no mesmo projeto têm o objetivo de forçar o voto dos representantes do Legislativo.

“Não respeita o princípio da anterioridade. Mas se não aprovarmos vamos atrapalhar a vida dos servidores.”

O vereador Oséias Jorge (Democratas) também reclamou dos repasses, mas assim como os demais parlamentares acabou votando favorável para não prejudicar os funcionários da prefeitura.