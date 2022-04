Câmara de Nova Odessa aprova projeto que cria 37 empregos públicos na cidade

De autoria do prefeito, proposta prevê a contratação de novos servidores municipais por meio de concurso

Os vereadores de Nova Odessa aprovaram, nesta segunda-feira (28), um projeto de autoria do Executivo que prevê a abertura de concurso público para a contratação de 37 novos servidores municipais. A propositura foi votada em regime de urgência e aprovada de forma unânime pelo legislativo.

De acordo com o texto do projeto, os cargos que serão criados são destinados para a contratação de: um biólogo, três enfermeiros, doze escrituários, seis farmcêuticos, três psicólogos, seis técnicos de enfermagem; um técnico de imobilização ortopédica; quatro tratadores de animais e um tratorista.

Na disposição dos motivos, o prefeito Cláudio José Schooder, o Leitinho, escreveu que a medida de ampliar o quadro de servidores está sendo adotada pelo Executivo para aperfeiçoar os serviços públicos do municípios e buscar “a excelência e eficiência nos atendimentos prestados à população”.

O prefeito reforçou a justificativa com o argumento de que o crescimento de Nova Odessa tem levado a um aumento de demanda nos serviços da cidade e, consequentemente, a uma maior carga de trabalho para os atuais servidores. “Logo se faz necessária a valorização desses profissionais com a criação de mais empregos públicos”, escreveu Leitinho em outro trecho na disposição dos motivos.



A nova lei também determina que agentes comunitários de saúde e agente de controle de endemias deverão ter Ensino Médio e, para o caso do segundo, carteira de motorista da categoria B, que habilita o condutor a dirigir veículos de quatro rodas.