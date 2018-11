Câmara de Nova Odessa aprova ‘Dia sem Carro’

O vereador Antonio Alves Teixeira, o professor Antonio, teve aprovado, por unanimidade, o projeto de Lei 83/2018 de sua autoria, no qual institui que anualmente, sempre no dia 22 de setembro, o município conscientizará a população sobre o “Dia Mundial sem Carro”. A data não importará em qualquer penalidade aos condutores que não desejem aderir à campanha.

“A ideia do projeto não é proibir que as pessoas andem de carro neste dia, muito pelo contrário, a vida não pode parar. O objetivo principal é conscientizar a população, através de campanhas, sobre os danos que o transporte causa ao ar e ao nosso meio ambiente. O Dia Mundial Sem Carro, que é comemorado sempre no dia 22 de Setembro, é como hoje se tem os meses alusivos a outras causas, como o Outubro Rosa, o Novembro Azul, enfim, é aproveitar o momento para tratar sobre o assunto que é de extrema importância”, explicou o vereador autor do projeto. Foto: Câmara de Nova Odessa / Divulgação

Professora Antonio destacou ainda que para ser realizado o “Dia Sem Carros”, os objetivos da Lei consistem em conscientizar o público, gerando instrumentos de informação e debate sobre a questão da mobilidade urbana (congestionamento, poluição, segurança) e soluções para os atuais problemas; encorajar o desenvolvimento de atitudes compatíveis com o desenvolvimento sustentável e, em particular, com a proteção da qualidade do ar e a prevenção do efeito estufa, além de promover uma oportunidade para as pessoas utilizarem um transporte alternativo ao seu carro, seja uma carona, um compartilhamento de taxi, bicicleta ou até uma caminhada.

O projeto tem também como objetivo estimular o uso do transporte público e coletivo, contribuindo para a redução nos níveis de congestionamento das cidades; criar uma oportunidade para as autoridades introduzirem ou testarem novos meios de transporte e novas medidas de gestão do tráfego urbano.

A Lei tem destacado ainda que poderão ser realizadas parcerias com governos municipais, empresas, associações, ONGs, escolas e entidades afins, e que o Poder Público será responsável por avaliar os impactos no trânsito, a qualidade do ar, os níveis de ruído e o impacto gerado pela iniciativa junto à opinião pública.

Entenda

A data foi criada em 1997, na França e desde então vem sendo adotada por vários países do mundo. O objetivo maior é estimular uma reflexão sobre o uso excessivo do automóvel, propondo às pessoas que fazem o uso de carro ou moto todos os dias, que pensem na dependência que criaram em relação aos transportes que poluem ainda mais o ambiente.

A poluição do meio ambiente é um assunto muito abordado pelos governantes e pelos ambientalistas, pois defendem a preservação da natureza para um mundo melhor. Um dos vilões para o meio ambiente é o automóvel, que contribui para o efeito estufa, pois emite dióxido de carbono, o CO2, poluindo a atmosfera com gases nocivos.

Em Americana, o Dia Mundial sem Carro foi instituído por meio de lei aprovada em 2006.

As informações são da assessoria de comunicação da Câmara Municipal de Nova Odessa.