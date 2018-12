Câmara de Nova Odessa aprova ‘Dia sem Carro’

O vereador Antonio Alves Teixeira, o professor Antonio, teve aprovado, por unanimidade, o projeto de sua autoria que institui anualmente, sempre no dia 22 de setembro, o “Dia Mundial sem Carro”. A data não importará em qualquer penalidade aos condutores que não desejem aderir à campanha.

Foto: Câmara Municipal de Nova Odessa / Divulgação

“A ideia do projeto não é proibir que as pessoas andem de carro neste dia, muito pelo contrário já que a vida não pode parar. O objetivo principal é conscientizar a população, através de campanhas, sobre os danos que o transporte causa ao ar e ao nosso meio ambiente. O Dia Mundial Sem Carro, que é comemorado sempre no dia 22 de setembro, é como os meses alusivos a outras causas, como o Outubro Rosa, o Novembro Azul.

Nossa principal intenção com este projeto é aproveitar o momento para tratar sobre o assunto que é de extrema importância”, explicou o vereador autor do projeto.