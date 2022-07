Câmara barra novo pedido de investigação em Nova Odessa

Vereadores da Câmara de Nova Odessa barraram, pela segunda vez, nesta segunda-feira, a abertura de Comissão Processante, com a proposta de cassação do prefeito Cláudio José Schooder, o Leitinho (PSD).

Na sessão da última semana, a denúncia havia sido apresentada pela coordenadora pedagógica Priscila de Cássia Gomes Alcântara. Ontem o documento foi protocolado pelo marceneiro Paulo Isaac Araújo.

A denúncia de seis páginas é semelhante a anterior, que foi enviada, na última quarta, ao MP (Ministério Público). O documento aponta o gabinete itinerante do MEC (Ministério da Educação) em Nova Odessa como pilar central de um escândalo nacional em que houve o suposto pedido de propina dos pastores Arilton Moura e Gilmar Santos. A denúncia pede ainda a investigação do secretário da Educação, José Jorge Teixeira.

Sessão da Câmara de Nova Odessa desta segunda-feira – Foto: Marcelo Rocha / LIBERAL

“Ressalta-se que as hipóteses de infrações político-administrativas são explicativas, cabendo à Câmara dos Vereadores identificar as demais condutas que podem ser consideras com infrações”, traz trecho do documento.

Na semana passada, seis parlamentares rejeitaram a investigação. Já ontem, o documento foi barrado por cinco vereadores, e aprovado por: Cabo Natal (Avante), Wagner Morais (PSDB) e Tiãozinho do Klavin (PSDB).

“Ridícula, isso é covardia [essa votação]. É um assunto, um escândalo já internacional e estamos aqui para apurar a verdade e não para condenar ninguém”, disse Wagner Morais.

Já o líder de governo, Professor Antônio (PSD), justificou. “Até o presente momento não existe R$ 1 que entrou aos cofres da prefeitura depois do evento com o ex-ministro [Milton Ribeiro]. Já tem CPI [Comissão Parlamentar de Inquérito] e Ministério Público investigando. Se algum momento disser que teve algum problema com o prefeito, até poderemos abrir a comissão. Não faz sentido fazermos política nesse momento”, finalizou.