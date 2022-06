Vereadores aprovam aumento de 50% do subsídio em Nova Odessa

Além disso, haverá redução no valor pago pelo usuário do transporte público, de R$ 3,10 para R$ 3

Vereadores de Nova Odessa aprovaram, em regime de urgência, o PL (Projeto de Lei) de autoria do Executivo que prevê o aumento em 50% do subsídio pago à Rápido Sumaré, empresa de ônibus responsável pelo transporte coletivo urbano da cidade. Os vereadores também aprovaram a propositura do prefeito Cláudio José Schooder, o Leitinho (PSD), que reduzirá a tarifa paga pelos usuários de R$ 3,10 para R$ 3.

O vereador de oposição Silvio Natal (Avante) votou contra o projeto. “Esse é um projeto que vai impactar o cidadão. É um projeto populista porque abaixa o valor da passagem, mas aumenta o subsídio da empresa em pouco mais de 50%. O que ele [prefeito] quer com isso aqui? Eu sou a favor de aumentar o subsídio, sim, mas não 50%”, disse o parlamentar.

Vereadores de Nova Odessa durante sessão – Foto: Câmara de Nova Odessa / Divulgação

Com a propositura aprovada pela Casa de leis, além da redução na tarifa final, a administração municipal também tem autorização para aumentar o valor do subsídio na passagem. Atualmente, além dos R$ 3,10 pagos na catraca, a administração completa com R$ 2,42 cada passagem, valor que pode subir para R$ 3,63. O projeto também atende à reivindicação da empresa, que não tem os valores reajustados desde 31 de julho de 2019.

“Embora seja R$ 0,10, quem nunca precisou ajudar alguém com esse valor para inteirar a passagem? Faz a diferença, sim, no bolso do munícipe. Nós estamos votando a diminuição do valor e não o aumento”, justificou em seu voto Márcia Rebeschini (PV), parlamentar que é da base do prefeito.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Atualmente, o sistema de transporte coletivo urbano é composto por cinco linhas, realizadas por sete veículos, que transportam diariamente uma média de mil passageiros em Nova Odessa.