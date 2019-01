Calçada afunda e gera queixas em Nova Odessa

O trecho de uma calçada que foi afundada junto com a guia na Rua Ernesto Mauerberg, no Jardim Bela Vista, em Nova Odessa, tem deixado o local perigoso para a circulação de pedestres, segundo a comerciante Rosilene Aparecida Carvalho, de 51 anos, que possui um estabelecimento na região.

Foto: Divulgação

“A guia afundou, o asfalto também e a calçada começou a soltar as pedrinhas. Inclusive esses dias eu vi uma senhora passando, ela tropeçou e quase caiu”, contou. Ela afirma que o problema existe há anos, mas vem se agravando nos últimos meses. Rosilene acredita que o tráfego de veículos contribuiu para a piora do local. “Porque é uma esquina, principalmente caminhão, que acaba passando por cima da calçada e como já está afundado, não conseguem distinguir calçada do asfalto. Aí foi afundando”, contou.

A Diretoria de Obras e Serviços Públicos afirmou que “o afundamento da guia está localizado em propriedade particular e o dono do imóvel será notificado a promover os reparos necessários”. Segundo a prefeitura, não há registros de reclamações sobre o problema.

