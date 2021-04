Cadastro para auxílio municipal termina nesta sexta-feira em Nova Odessa

A Prefeitura de Nova Odessa alerta para a data final de validação de cadastro para o Programa NOS (Nova Odessa Solidária), que termina nesta sexta-feira (16).

Até o momento, das 1.640 das famílias pré-aprovadas, apenas 1.043 fizeram a validação do cadastro. Caso as 597 famílias restantes não comparecerem, elas não conseguirão receber o benefício, previsto para ser pago nas próximas semanas.

O programa prevê o pagamento de um benefício de auxílio emergencial municipal no valor de R$ 600, divididos em três parcelas de R$ 200 cada. O objetivo é garantir a segurança alimentar das famílias mais vulneráveis aos problemas econômicos e sociais provocados pela pandemia do novo coronavírus (Covid-19).

Atendimento

O atendimento das famílias é feito das 8h às 13h na sede da Promoção Social, localizada na Rua Anchieta, nº 130, no Centro de Nova Odessa. Dúvidas podem ser consultadas pelo telefone (19) 3476-1358.

A Diretoria de Promoção Social informa que o atendimento presencial segue “um rígido protocolo sanitário e de distanciamento social, para evitar aglomerações e minimizar o risco de contágio da Covid-19”.

Entre os documentos necessários, os titulares deverão levar os pessoais (CPF e RG ou CNH) e comprovante de endereço recente em Nova Odessa.

Sobre o NOS

O programa municipal de transferência de renda e segurança alimentar NOS beneficia as 1.640 famílias carentes da cidade, que foram incluídas automaticamente. Desas, 1.166 receberam o Bolsa Família em fevereiro deste ano e 474 receberam cestas básicas no Clube da Melhor Idade em janeiro e fevereiro deste ano.

A Promoção Social fará o cruzamento de informações e dados familiares, a fim de evitar o recebimento de mais de auxílio municipal pela mesma família.

A Diretoria ressalta que as famílias que receberem o Nova Odessa Solidária não vão ‘perder’ algum outro programa federal. O NOS é um complemento de renda, idealizado pelo prefeito Leitinho (Cláudio José Schooder), focado nesse pior momento da pandemia. Portanto, nenhum benefício já conquistado pelas famílias deixarão de existir.

O investimento da gestão municipal no programa será de cerca de R$ 1 milhão, oriundo do trabalho de renegociação e repactuação de contratos com fornecedores de serviços à Prefeitura deflagrado em janeiro deste ano.

Mais informações são divulgadas pela Prefeitura de Nova Odessa no site oficial e nas perfis oficiais do município no Facebook e no Instagram.