Cachorro é resgatado após ser abandonado por casal na chuva, em Nova Odessa

Um filhote de cachorro, de aproximadamente um ano, foi abandonado na chuva no último sábado (19) à noite, na Rua Dr. Ernesto Sprogis, no Jardim Santa Rosa, em Nova Odessa. Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que o animal é retirado de um utilitário e deixado no local.

O cão foi resgatado pelo empresário Danilo Mendonça Salvador, que estava na casa da sogra, que mora na mesma rua. “Nós olhamos pela câmera e vimos que o cão foi deixado na rua. Chamei meu amigo Luis Boer e, junto com a minha esposa, Luana, conseguimos pegá-lo. Foi muito difícil, porque estava assustado e acuado. Precisamos laçá-lo”, explicou Danilo.

O empresário relatou ainda que, assim que o cachorro foi levado para a casa, já ficou mais dócil e permitia a interação com as pessoas.

“Não sou da causa animal, nunca tinha tido uma experiência como essa. Nossa vontade era ficar com ele, mas adotamos um casal de gatos há um mês e ficamos com receio de causar algum risco para eles. O importante é que agora está bem cuidado”, comentou o empresário.

Os ativistas da equipe Cadeia para Maus-Tratos assumiram os cuidados pelo cachorro. “O cão deve ter cerca de um ano, é extremamente dócil e agitado como qualquer filhote”, disse Roberta Lima (PRD), vereadora eleita em Americana e integrante do grupo.

Segundo ela, o boletim de ocorrência foi registrado na tarde desta segunda-feira (21) e a expectativa é que o casal seja identificado pelas câmeras espalhadas na cidade, para que os responsáveis sejam responsabilizados pelo abandono.

O crime de maus-tratos sem agravantes prevê detenção de 2 meses a 1 ano ou multa.

A vereadora eleita de Nova Odessa Priscila Peterlevitz (União Brasil), que também faz parte da equipe, levou o cão para o Departamento de Bem-Estar Animal de Nova Odessa, onde ele passou por atendimento veterinário.

Agora, o cachorro está saudável, microchipado, vermifugado e castrado, ficando assim disponível para adoção. Quem tiver interesse pode entrar em contato com os ativistas pelo WhatsApp (19) 99247-4077.