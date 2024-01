Bombeiros voluntários recorrem de sentença sobre extinção e mantêm atuação

A Associação Corpo de Bombeiros Voluntários de Nova Odessa recorreu ao TJ-SP (Tribunal de Justiça de São Paulo) sobre decisão judicial de primeira instância que determinou a dissolução da entidade.

O advogado Olin Hendrick Brambilla, que representa a associação, afirmou nesta quarta-feira (10) que, enquanto couber recurso, os bombeiros voluntários continuarão normalmente com as suas atividades.

Nesta segunda houve debate sobre atuação dos bombeiros voluntários em Nova Odessa – Foto: Divulgação.JPG

“A decisão em Nova Odessa foi um ponto fora da curva. Os tribunais têm entendido de formas diversas. Em Santa Catarina há 30 corpos de bombeiros voluntários, no Rio Grande do Sul, 40, e 15 em São Paulo. Na cidade de Várzea Paulista, por exemplo, os voluntários atuam há dez anos em conjunto com os bombeiros militares. Temos convicção de que no tribunal essa questão mude”, disse o defensor.

O juiz Luiz Gustavo Primo, de Nova Odessa, acatou a ação do MP (Ministério Público) e determinou o fim da associação. A sentença foi publicada na última sexta-feira.

Em março de 2023, o MP já tinha solicitado a extinção da associação, inclusive com a proibição de atividades típicas de salvamento, combate a incêndios ou atendimento pré-hospitalar.

A denúncia foi motivada pelo comandante do 16º Grupamento dos Bombeiros Militares, Harley Washigton Almeida Ferreira, por usurpação de função pública.

Nova Odessa passou a contar com a atuação dos bombeiros militares desde julho de 2023, quando houve a inauguração da base do Corpo de Bombeiros Militar. A sede fica na Avenida São Gonçalo, 2.303, no Jardim Santa Rita 1.