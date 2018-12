Blitz da lei seca autua sete motoristas em Nova Odessa

Sete motoristas foram autuados durante operação de fiscalização da Lei Seca realizada tarde deste sábado (15) pelo Detran (Departamento Estadual de Trânsito), em Nova Odessa. A ação visa a prevenção e redução de acidentes e mortes no trânsito causados pelo consumo de álcool combinado com direção.

Foto: Maurício Rummens / Governo do Estado de São Paulo

Durante a blitz, realizada Avenida Carlos Botelho, foram fiscalizados 660 veículos. Os condutores foram autuados por embriaguez ao volante ou recusa ao teste do etilômetro e terão de pagar multa no valor de R$ 2.934,70, além de responderem a processo administrativo no Detran para a suspensão do direito de dirigir por 12 meses.

Pela Lei Seca, todos os motoristas flagrados em fiscalizações têm direito a ampla defesa, até que a CNH (Carteira Nacional de Habilitação) seja efetivamente suspensa. Se o condutor voltar a cometer a mesma infração dentro de 12 meses, o valor da multa é dobrado.