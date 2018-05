Bill sanciona lei que doa área à Apadano

O prefeito Benjamim Bill Vieira de Souza sancionou em seu gabinete, nesta quarta-feira (30), na presença de representantes da Apadano (Associação dos Pais e Amigos dos Deficientes Auditivos de Nova Odessa), a lei nº 3185, que trata da doação do terreno de pouco mais de 2,4 mil metros quadrados à entidade.

No local, que fica no Parque Fabrício, já funciona a sede da Apadano e lá são oferecidos exames, aulas de informática e de libras para as mais de 200 pessoas cadastradas, entre crianças, jovens, adultos e idosos. A assinatura também foi acompanhada pelo vereador Sebastião Gomes dos Santos, o Tiãozinho do Klavin (MDB). Foto: Prefeitura de Nova Odessa / Divulgação

Durante a assinatura, Bill fez questão de ressaltar a importância do trabalho desenvolvimento pela Apadano em prol dos deficientes auditivos.

“Vocês, da Apadano, estão de parabéns pelo trabalho que desenvolvem em Nova Odessa. Tenha certeza que vocês fazem a diferença no dia-a-dia e na vida dessas pessoas. Confesso que eu não via a hora de assinar essa doação”, afirmou o prefeito de Nova Odessa.

Segurança

O presidente da Apadano, Daniel Carlos Tavares, disse que a sanção da lei – que já havia sido aprovada por unanimidade pelos vereadores – e, consequentemente, a doação do imóvel, traz mais segurança à entidade no que diz respeito à continuidade dos trabalhos já desenvolvidos.

“Temos 210 pessoas cadastradas hoje na Apadano, entre crianças, jovens, adultos e idosos também. Já construímos na nossa sede uma recepção, uma sala de informática, uma sala de libras e também uma sala de exames. Quero agradecer ao prefeito Bill pela sensibilidade”, disse Tavares, que esteve no gabinete do prefeito acompanhado do corpo diretivo da entidade.

O vereador Sebastião Gomes dos Santos, o Tiãozinho do Klavin (MDB), também comemorou a confirmação da doação do imóvel.

“Essa é uma luta de muitos anos, um dia histórico para a Apadano, uma entidade muito séria – assim como as demais -, cujo trabalho eu acompanho há mais de 14 anos. Quero também agradecer o prefeito Bill, que foi sensível e sempre olhou com bons olhos essa questão”, disse o vereador.

As informações são da diretoria de comunicação da Prefeitura de Nova Odessa.