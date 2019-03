Bill propõe convênio entre Procon e Juizado Especial Cível

Um convênio entre o Procon e o Juizado Especial Cível (JEC) de Nova Odessa deve reduzir em até 90 dias o prazo para desfecho das disputas judiciais de consumidores e fornecedores. A iniciativa prevê a transformação do órgão de defesa do consumidor em uma porta de entrada do Judiciário, permitindo que casos sem acordo em audiências de conciliação sejam automaticamente convertidos em ações judiciais.

A integração dos órgãos está prevista no projeto de lei 8/2019, que está sendo encaminhado à Câmara Municipal pelo prefeito Benjamim Bill Vieira de Souza, como parte das ações do município em comemoração ao mês do Consumidor. Foto: Prefeitura de Nova Odessa / Divulgação

Amparado pelo CDC (Código de Defesa do Consumidor) e pela lei 9.099/95 (Lei dos Juizados Especiais Estaduais), o convênio habilita o Procon a atuar como mediador autorizado pelo juizado, com a prerrogativa de receber reclamações de consumidores do município, convocar e realizar audiências de conciliação e encaminhar casos sem acordo para o Juizado Especial, onde serão protocolados como petições iniciais, com trâmite mais rápido.

“Atualmente, quando realizamos uma audiência sem acordo entre um consumidor e um fornecedor, notificamos a Fundação Procon, que toma medidas administrativas, mas não conseguimos resolver o problema do consumidor. O que fazemos é orientá-lo a recorrer à Justiça, caminho que, na maioria das vezes, é longo e demorado. Com a integração, a reclamação não resolvida vai virar ação e a decisão vai sair rapidamente”, explicou o diretor do Procon novaodessense, José Pereira.

Em mensagem encaminhada ao presidente da Câmara de Nova Odessa, Vagner Barilon (PSDB), o prefeito Bill classificou o convênio como “um grande avanço na defesa dos direitos do consumidor”.

“O convênio objetiva o fortalecimento da atuação do Procon Nova Odessa, bem como o desafogamento do Judiciário, pois todo processo sobre relação de consumo será realizado pelo Procon, acelerando o prazo para resolução das reclamações”, avaliou o prefeito.

Caso o projeto seja aprovado pelos vereadores, a minuta do convênio, assinada pelo prefeito Bill, pela juíza Michelli Changman, diretora do Juizado Especial Cível do município, e pelo diretor do Procon será encaminhada ao Conselho Supervisor dos Juizados Especiais para homologação e aprovação.

Depois disso, os órgãos já começam a trabalhar juntos. Em Nova Odessa, a integração será ainda mais fácil, já que Procon e JEC dividem o mesmo prédio.

A integração Procon e Juizado Especial Cível já é realidade em alguns municípios do país. Em Piracicaba, por exemplo, a parceria foi firmada recentemente com alto índice de satisfação dos consumidores quanto à agilização do atendimento e à facilitação do acesso ao Poder Judiciário.

As informações são da Diretoria de Comunicação de Nova Odessa.