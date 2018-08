Bill propõe 3ª oportunidade para quitar dívidas

Um projeto de lei encaminhado esta semana pelo prefeito de Nova Odessa, Benjamim Bill Vieira de Souza (PSDB) à câmara, permite o retorno ao PRD (Programa de Regularização de Débitos) de contribuintes que já foram beneficiados com o parcelamento de dívidas com o município, mas foram excluídos por atraso nas parcelas do acordo. A “segunda chance” aos inadimplentes foi concedida em entre março e julho do ano passado.

Se o texto for aprovado pelos vereadores, eles terão a terceira oportunidade entre os dias 3 e 28 de setembro. A lei que instituiu o último programa de renegociação previa a exclusão após o vencimento da terceira parcela em atraso. A nova proposta permite a reinclusão com o pagamento desse montante, acrescido de juros. Segundo a Secretaria municipal de Finanças e Planejamento, são 777 ocorrências parcelas em atraso, que somam pouco mais de R$ 500 mil. A pasta não soube precisar quantos contribuintes – pessoas físicas e jurídicas – estão nessa situação.

“A retomada deste programa objetiva estimular o pagamento do débito perante o município mediante a concessão de benefícios, nas mesmas condições dos anteriormente concedidos, pelas legislações supramencionadas. Isso se deve em razão do programa permitir, de maneira dinâmica e flexível, o adimplemento de débitos que se encontram atrasados, tanto para pessoas físicas ou jurídicas, através de descontos sobre juros acumulados, fomentando assim significativa recuperação de crédito aos cofres públicos, auxiliando também o contribuinte interessado, que por diversas razões não puderam permanecer no programa resultando na perda do benefício”, afirmou o prefeito Bill na justificativa encaminhada aos vereadores.

A proposta não foi incluída na pauta de votações da próxima sessão da Câmara, marcada para a próxima segunda-feira, mas deve ser alvo de um pedido de discussão emergencial por parte da base de apoio de Bill na Casa.