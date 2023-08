Bill é absolvido em ação sobre ‘pedalada’ nas contas da prefeitura

Juiz não enxergou conduta dolosa no sentido de lesar os cofres municipais ou de tirar proveito na situação

A 1ª Vara Judicial de Nova Odessa absolveu o ex-prefeito Benjamim Bill Vieira de Souza de uma acusação de “pedalada fiscal” nas contas da administração municipal. O caso teria acontecido entre 2015 e 2016, quando ele estava à frente do Executivo. A decisão foi publicada pela Justiça no último dia 4.

Ação aponta que ex-prefeito não deu o destino correto aos valores oriundos da alienação de imóveis públicos – Foto: Divulgação

Trata-se de uma ação de improbidade administrativa movida pelo MP-SP (Ministério Público do Estado de São Paulo). Segundo o órgão, a gestão de Bill não deu o destino correto aos valores oriundos da alienação de imóveis públicos.

A prefeitura deveria ter destinado a verba para o Fundo Municipal de Habitação e Desenvolvimento Urbano de Interesse Social. No entanto, o governo Bill depositou os recursos nas contas de livre movimentação do Executivo.

De acordo com o juiz Luiz Gustavo Primon, essa prática foi comprovada no processo. Porém, ele não enxergou conduta dolosa no sentido de lesar os cofres municipais ou de tirar proveito da situação.

Primon aponta que, à época, não havia sequer uma conta específica para depósito dos valores no Fundo Municipal de Habitação. Ele cita ainda que, posteriormente, houve a transferência dos recursos para o fundo.

“Sempre tratamos o dinheiro público com muita seriedade e transparência. Foi assim que trabalhamos nos oito anos que estivemos na Prefeitura de Nova Odessa. Neste caso, uma denúncia política e genérica, nunca houve qualquer tipo de irregularidade. O recurso só não foi depositado na conta específica pois não havia regulamentação para isso. Assim que a lei foi aprovada, determinei imediatamente que o recurso fosse transferido e assim foi feito”, disse o ex-prefeito.