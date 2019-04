Beneficiários do Bolsa Família devem retirar novo cartão

As famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família de Nova Odessa têm até o dia 31 de maio para retirar o novo cartão de monitoramento, relativo à primeira vigência de 2019. A retirada pode ser feita de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 16h30, na sede da diretoria de Gestão Social e Cidadania, localizada na Rua Anchieta, 130, Centro, próximo ao Cemitério Municipal e do Colégio Biocêntrico.

Foto: Prefeitura de Nova Odessa / Divulgação

“De acordo com as exigências do governo federal, mantenedor do programa, quem não tiver o novo cartão corre o risco de ter o benefício bloqueado”, explicou a gestora municipal do programa, Shirley Barbosa.

Segundo ela, é importante lembrar que o cartão tem como objetivo auxiliar no acompanhamento das condições de saúde dos beneficiários e, através dele, são verificadas as cadernetas de vacinação, o desenvolvimento das crianças e as condições de saúde das gestantes e nutrizes.

O monitoramento do programa ocorre a cada seis meses e faz parte das condicionalidades do governo federal.

As informações são da Diretoria de Comunicação da Prefeitura de Nova Odessa.