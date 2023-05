Base militar de Nova Odessa será inaugurada no dia 16

Quartel vai funcionar no Santa Rita 1, com 14 agentes - Foto: Marcelo Rocha - Liberal.JPG

Nova Odessa completa 118 anos nesta quarta-feira, dia 24 de maio, porém, ainda deverá esperar um pouco para receber um de seus principais presentes.

O município terá em menos de um mês sua primeira base do Corpo de Bombeiros Militar. A solenidade de inauguração está prevista para 16 de junho, mas a expectativa do capitão João Paulo Laso, comandante do 3º Subgrupamento do 16º Grupamento de Bombeiros, é de que os 14 agentes da unidade comecem a operar antes. Hoje, o município é atendido pela equipe de Santa Bárbara d’Oeste.

A base temporária funcionará na Avenida São Gonçalo, no Jardim Santa Rita 1. O prédio foi locado pela prefeitura. Segundo a administração municipal, também está prestes de ser entregue uma série de equipamentos adquiridos pelo Executivo para garantir a operacionalização do serviço 24 horas por dia.

Até o momento, a prefeitura investiu aproximadamente R$ 360 mil. O município também será responsável pelos custos de água, energia elétrica, telefonia, internet e alimentação dos bombeiros. O governo estadual, por sua vez, custeará os veículos, sistemas, RH (Recursos Humanos), EPIs (Equipamentos de Proteção Individual), entre outros, que devem somar cerca de R$ 2,1 milhões. O Estado também será responsável pelo salário e benefícios da equipe.

Segundo o capitão, o quartel está em fase final de adequação com a instalação de rádio comunicadores, equipamentos operacionais etc.

Apesar da inauguração oficial estar programada para 16 de junho, Laso afirma que a corporação quer começar atender as ocorrências um pouco antes da data. “Serão 14 bombeiros para operar uma viatura autobomba salvamento e uma unidade de resgate. Hoje, esses atendimentos são feitos pela estação dos bombeiros de Santa Bárbara. E se pensarmos que, com a base, as viaturas sairão de Nova Odessa mesmo, o tempo de resposta diminuirá muito, o que consequentemente aumentará a qualidade do serviço”, enfatiza.

De acordo com o capitão, a partir do momento que a base for inaugurada, os moradores poderão ligar 193 para atendimento. Laso destaca ainda que, com o quartel, as vistorias antes realizadas pelos bombeiros de Santa Bárbara passarão a ser feitas pelos agentes de Nova Odessa. Portanto, a instalação da nova unidade deve agilizar também os prazos.