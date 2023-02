Base dos Bombeiros deve operar a partir de março em Nova Odessa

A nova base provisória do Corpo de Bombeiros de Nova Odessa deve funcionar a partir de março, de acordo com o comandante regional da corporação, capitão João Paulo Laso.

O prédio fica na Avenida São Gonçalo, número 2.003, no Jardim Santa Rita, e foi locado pela prefeitura até o término da construção da sede própria, na Avenida João Pessoa, Centro. A licitação deve ocorrer em breve. “Ainda faltam algumas adequações no prédio”, diz o comandante.

Capitão João Paulo Laso, comandante regional da corporação – Foto: Junior Guarnieri / LIBERAL

“Estamos muito contentes com o posto na cidade, pois não será necessário o deslocamento do efetivo de outros locais para atenderem as demandas, melhorando o tempo de resposta e atendimento à comunidade”, completa Laso.

O comandante informa que a unidade de Nova Odessa contará com o efetivo de 14 bombeiros, além de caminhão autobomba para situações de incêndios em área urbana ou queimada em vegetação e unidade de resgate com atendimento pré-hospitalar para vítimas de acidentes de trânsito, vítimas de traumas e queimaduras.