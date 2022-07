Base de Leitinho aprova criação de Secretaria de Segurança

De acordo com a proposta, a nova pasta será responsável por garantir a ordem pública e a preservação das garantias do cidadão

Os seis vereadores da base do prefeito de Nova Odessa, Cláudio José Schooder, o Leitinho (PSD), aprovaram o projeto de lei complementar, de autoria do chefe do Executivo, que autoriza a criação da Secretaria de Segurança Pública.

De acordo com o documento, a nova pasta será responsável por garantir a ordem pública e a preservação das garantias do cidadão, bem como a proteção da vida e do patrimônio, além de promover ações de políticas de inteligência, prevenção, contenção e repressão na criminalidade, entre outras funções.

“É bastante importante a criação porque estamos fazendo pedidos a deputados e não conseguimos trazer verba para a segurança porque não existe uma secretaria”, justificou nesta segunda-feira Oséias Domingos Jorge (União Brasil).

A estrutura da pasta conta um secretário, com salário de R$ 12.442,13, além de um secretário adjunto, que receberá R$ 8.961,51. A pasta será composta pela Secretaria Adjunta de Segurança Pública, Comando da Guarda Civil Municipal, Coordenadoria da Defesa Civil e Coordenadoria de Trânsito.

“Eu votei contrário por conta da Adin [Ação Direta de Inconstitucionalidade] que ainda tramita sobre a reestruturação dos cargos. Eu sou a favor, sim, da secretaria, mas não dessa forma e não nesse momento”, disse Cabo Natal (Avante).

O parlamentar se refere ao documento do MP (Ministério Público) que questiona a criação de 12 cargos em comissão em duas funções na administração.