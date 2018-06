Barulho sem fim tira o sono de moradores na Rua Goiânia

Moradores da Rua Goiânia, no Jardim São Jorge, em Nova Odessa, reclamam do barulho devido ao tráfego intenso de veículos, caminhões e ônibus. A via tem dois sentidos de direção, é o principal acesso ao bairro e também interliga a região ao Jardim Picerno, em Sumaré. Segundo moradores, devido ao movimento intenso, paredes de residências chegam a tremer.

A aposentada Rosemari Oliveira Mazia, de 53 anos, mora no local há 34 anos. Segundo ela, a situação prejudica a entrada da sua garagem e agrava problemas de saúde. Atualmente, Rosemari toma seis tipos de medicamentos e não consegue dormir devido aos barulhos. Segundo ela, são feitas reclamações na prefeitura desde há pelo menos três anos. Foto: João Carlos Nascimento / O Liberal

“Eu fico de 40 a 50 minutos para descer para o bairro. Se eu quiser entrar na minha garagem eu tenho que dar uma volta enorme”, explicou a aposentada.

“Por eu ter problema, ataque epilético e convulsão, eu tomo seis comprimidos por dia, mas com o barulho eu não tenho como descansar”, contou. “Não só eu como outros moradores já fomos conversar com os vereadores e na prefeitura para pedir a alteração no trânsito, que essa rua fosse sentido Centro-bairro, e a que passa por trás (Rua Curitiba) ficasse sentido bairro-Centro”, disse.

A assessoria de imprensa da Prefeitura de Nova Odessa respondeu, em nota, que já proibiu a passagem de caminhões pelo local e constantemente fiscaliza o cumprimento desta determinação, como forma de coibir o acesso, permitindo apenas carga e descarga na cidade. Mas que a Diretoria de Segurança, que responde por Trânsito e Transporte, já estuda outras maneiras de aliviar o tráfego sem prejudicar o bairro.

A nota informou também que o Jardim São Jorge vem recebendo uma série de intervenções inclusive com foco na melhoria do fluxo de veículos no local.

No último ano, segundo a Prefeitura de Nova Odessa, o bairro recebeu a revitalização da praça e pontilhão com implantação de wi-fi livre, recapeamento das vias, alargamento da ponte, reforma do ginásio de esportes e substituição da rede de água.