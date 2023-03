Bandidos levam 13 notebooks de editora em Nova Odessa

Uma editora que fica no Jardim Maria Azenha, em Nova Odessa, foi invadida e teve objetos furtados na madrugada de sábado (11). Foram levados 13 notebooks e três celulares.

Caso foi registrado na delegacia de Nova Odessa – Foto: Divulgação – Pefeitura de Nova Odessa

De acordo com o boletim de ocorrência, por volta da 1h soou o alarme da empresa de segurança da editora. Nas imagens das câmeras de segurança, que foram fornecidas à Polícia Civil, duas pessoas aparecem dentro da editora levando os eletrônicos, enquanto uma terceira estava do lado de fora. Houve danos em uma janela basculante e na porta interna do local.

A empresa de segurança acionou a Polícia Militar, que chegou ao local dez minutos depois, mas os bandidos já tinham fugido. De acordo com vizinhos, um veículo de cor preta participou do furto e as placas foram informadas aos PMs.

O dono da editora forneceu à Polícia Civil um pen-drive com as imagens do sistema de segurança e os celulares levados seriam rastreados. Até a publicação desta reportagem, ninguém havia sido preso.