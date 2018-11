Bandidos invadem e furtam mercado em Nova Odessa

Um supermercado no bairro Bela Vista, em Nova Odessa, foi invadido e furtado durante a madrugada desta sexta-feira. Um gerente afirmou à polícia que uma porta lateral foi arrombada por volta das 3h e R$ 133,20, que estavam nas gavetas de dois caixas, foram levados.

Não houve furto de mercadorias, nem outros danos. O estabelecimento possui câmeras de segurança.

O delegado de plantão solicitou ao Instituto de Criminalística que fizesse a perícia no local. Não há prazo para a conclusão do laudo. Um inquérito será instaurado e as imagens serão utilizadas pela Polícia Civil para tentar identificar o autor do crime.