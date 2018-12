Bancos de Nova Odessa terão de atender em 45 minutos

O prefeito de Nova Odessa, Benjamim Bill Vieira de Souza (PSDB), sancionou esta semana uma nova lei que regula o atendimento em agências bancárias da cidade. Segundo a norma, o tempo máximo de um cliente para ser atendido deverá ser de 45 minutos em dias excepcionais, como vésperas e dias seguintes a feriados prolongados e datas de pagamento. Em dias comuns, esse tempo deve ser de, no máximo, 30 minutos.

Foto: Arquivo / O Liberal

O projeto que deu origem à lei foi apresentado na câmara pelo vereador Ângelo Réstio (MDB). O texto exige ainda que para permitir a fiscalização, os bancos terão de informar nas senhas dadas aos clientes o horário de entrada.

O prazo para que as agências bancárias da cidade se adequem às novas regras será de 90 dias, contados a partir da publicação. As punições em caso de descumprimento são uma advertência, multa de R$ 2,5 mil na primeira reincidência, de R$ 3,8 mil até a quinta reincidência e abertura de processo para cassação do alvará a partir da sexta irregularidade comprovada.

Em nota, a assessoria de imprensa da Febraban (Federação Brasileira de Bancos) afirmou que seus associados trabalham na redução do tempo de espera em suas agências. “A Febraban e seus bancos associados realizam um trabalho constante para reduzir o tempo de espera para atendimento, principalmente se adequando às legislações sobre o tema e à norma da autorregulação do setor”, diz o texto da federação.