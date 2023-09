Declaração ocorreu durante a solenidade de assinatura da obra - Foto: Prefeitura de Nova Odessa - Divulgação

A nova sede da GCM (Guarda Civil Municipal) de Nova Odessa deve ser construída no prazo de oito meses, de acordo com o prefeito Cláudio José Schooder, o Leitinho (PSD).

A declaração ocorreu durante a solenidade de assinatura da obra, na manhã desta quarta-feira. A empreiteira Ferrezin Ltda será a responsável.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Localizada em um terreno municipal de 4 mil m², na Avenida João Pessoa, próxima à prefeitura, a obra de 793 m2 de área construída recebe investimento de R$ 2.419.858,06 em recursos próprios.

“Autorizamos mais uma grande obra, que fará a diferença na vida dos guardas”, destacou o prefeito Leitinho.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

Segundo a prefeitura, a sede da GCM contará com dois pavimentos. No térreo, terá área administrativa, quartos de descanso (alojamentos) masculino e feminino, vestiários, refeitório, sala de reunião e instruções, central de videomonitoramento, salas do inspetor, comandante e do secretário.

No pavimento superior haverá academia, estande de tiro, sala de armamento e suprimentos.