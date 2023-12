‘AuMigo Secreto’ arrecada ração para animais da AAANO

A AAANO (Associação Amigos dos Animais de Nova Odessa) preparou uma ação especial neste Natal, o “AuMigo Secreto”. A campanha arrecada itens básicos, como ração e sachês de alimento úmido, e busca dar visibilidade aos animais abrigados pela ONG (organização não governamental).

Ração e sachê de comida estão entre os itens pedidos no AuMigo Secreto – Foto: Fabiana Volpato/Associação Amigos dos Animais

O “AuMigo Secreto” é uma adaptação da famosa brincadeira feita no Natal. Nesta versão, os interessados em ajudar podem ir até um dos comércios parceiros da AAANO e retirar um papel com seu amigo secreto – um animal que está sob os cuidados da ONG.

Após isso, a pessoa pode escolher um presente, que será entregue diretamente para o animal. Os itens devem ser deixados no comércio parceiro, que direciona o embrulho para o abrigo.

De acordo com a diretora social da entidade, Fabiana Volpato, a organização mantinha há três anos a campanha “Cãotinhas” de Natal, que estava tendo pouca adesão do público. O AuMigo Secreto foi uma forma criativa de chamar a atenção do público, ajudar os animais da AAANO com petiscos e comunicar que eles estão disponíveis para adoção.

“Eles [os animais] ficam todos felizes recebendo, para eles é uma novidade. Parece que eles entendem, é muito legal. […] São duas coisas em uma, para ajudar a gente e focar na adoção”, disse.

Os papéis da brincadeira tem “mensagens” dos próprios animais do abrigo, na qual eles se apresentam e pedem o que gostariam de ganhar: ração e sachês de comida. Apesar dessa ser o pedido fixo dos bilhetes, Fabiana aponta que o abrigo precisa e aceita produtos de limpeza, arroz para os cães mais velhos, granulado de gatos entre outros.

Comércios para retirada do AuMigo Secreto:

Farma Vida

Avenida João Pessoa, nº 269 – Centro, Nova Odessa ou Rua Hermam Müler Carioba, nº 366 – Jardim Girassol, Americana



Pet Camp

Avenida Rodolfo Kivitz, nº 1.416 Jardim – Altos do Klavin, Nova Odessa



Maria Bonita Vest

Rua Figueira, nº 177 – Jardim Alvorada, Nova Odessa



Agropecuária Duque

Avenida Dr Ernesto Sprogis, nº 1.100 – Jardim Santa Rosa, Nova Odessa;



Agropet Mineiro

Avenida Dr Eddy Freitas Crissiuma, nº 838 – Jardim Dona Maria Azenha, Nova Odessa



Graffite Papelaria

Rua Duque de Caxias, nº 463 – Centro, Nova Odessa



Paradiso Animali

Rua Treze de Maio, nº 664 – Jardim Bela Vista, Nova Odessa.