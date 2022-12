Aumento da ‘taxa do lixo’ é aprovado pelos vereadores de Nova Odessa

De acordo com o projeto, o valor da taxa será definido segundo a classificação do imóvel

Por seis votos favoráveis e dois contrários, os vereadores aprovaram o projeto de lei que altera a cobrança da Tarsu (Taxa de Resíduos Sólidos Urbanos), conhecida como “taxa do lixo”, durante a sessão desta terça-feira. O presidente da câmara, Elvis Ricardo Maurício Garcia (PSDB), o Pelé, não votou, mas se manifestou contrário à proposta.

De acordo com o projeto, o valor da taxa será definido segundo a classificação do imóvel: residencial, comercial, industrial e sem edificação. Além disso, será considerada a área do terreno – quanto maior, mais caro será o tributo. A prefeitura estima que apenas 2% dos imóveis serão impactados pela cobrança.

Um dos críticos da proposta, vereador Cabo Natal (Avante), que se posicionou contra o aumento ao lado de Wagner Morais (PSDB), disse que seria necessário um estudo para comprovar o aumento do custo para os munícipes. “Terrenos vagos também vão pagar pelo lixo que não será produzido, isso não é justo”, afirmou Natal.

De acordo com o projeto, os imóveis residenciais com área acima de 300 metros quadrados, por exemplo, passariam a pagar entre R$ 193,08 e R$ 772,32. No caso de comércios, a alta poderia ser de cerca de dez vezes o valor atual.