‘Atrair empresas é o melhor programa social que existe’, diz Leitinho

Ex-vereador e veterinário, Cláudio José Schooder, o Leitinho (PSD), conquistou o cargo de prefeito de Nova Odessa na primeira eleição em que se candidatou para o posto. O veterinário ingressou na política em 2005, quando entrou pela primeira vez na câmara – onde ficou até 2020, quando foi eleito.

Ao LIBERAL, o prefeito contou sobre os desafios do primeiro ano de governo e projetos para o município.

Como avalia esse um ano e quase seis meses de mandato?

Foi um período muito difícil não somente para Nova Odessa, mas para praticamente todas as cidades brasileiras. Tivemos que focar no combate à pandemia, em salvar vidas, em garantir respiradores e atendimento. Quando pensamos que tinha passado, veio a Ômicron e o surto de gripe no começo de 2022. Mesmo assim tivemos grandes conquistas em 2021, como o Programa NOS (Nova Odessa Solidária, de auxílio emergencial 100% municipal). Agora, em 2022, já estamos dando um novo ritmo à gestão, acelerando os trabalhos também nas outras áreas, com muitas obras em andamento e outras para começar em breve.

Há algum plano, atualmente, para alguma grande obra na cidade?

Sim, já temos uma grande obra, um dos meus compromissos de campanha, em andamento, que é a nova UTI (Unidade de Terapia Intensiva) do hospital municipal, que viabilizamos junto a um empresário, como contrapartida. Também já garantimos a construção da nova base do Corpo de Bombeiros e, em breve, vamos anunciar o endereço do futuro Poupatempo. Também estamos viabilizando as primeiras obras do futuro anel viário e buscamos recursos para o Parque das Crianças e para uma nova represa.

Como é seu relacionamento com os vereadores?

É como eu sempre falo nos eventos e cerimônias que eu tenho participado: os vereadores, em sua maioria, estão aprovando o que a gente manda para a câmara porque são bons projetos, que vão melhorar a qualidade de vida da população. A maioria é até aprovada por unanimidade. Claro que o papel do vereador também é de fiscalizar, de apontar onde a gente está errando. Esse papel também é muito importante e eu não posso reclamar, desde que seja uma crítica justa e verdadeira.

Qual o potencial da cidade?

Nova Odessa tem potencial para ser uma das melhores cidades da região, do Estado e do Brasil, não tenho dúvidas disso. Claro que temos pontos para melhorar em todas as áreas atendidas, assim como trabalhar para atrair novos empreendimentos e novas empresas. Acredito que atrair empresas é o melhor programa social que existe, porque garante emprego e renda para nossos trabalhadores, além de arrecadação de impostos para a prefeitura reinvestir em qualidade de vida, em equipamentos e infraestrutura.