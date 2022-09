Ato cívico de 7 de Setembro é realizado dentro do Paço em Nova Odessa

Solenidade teve apresentações e reuniu autoridades - Foto: Divulgação / Prefeitura de Nova Odessa

Por conta das chuvas, o ato cívico em alusão ao bicentenário da Independência do Brasil em Nova Odessa foi realizado no interior do Paço Municipal. Na solenidade, o prefeito Cláudio José Schooder, o Leitinho (PSD), destacou a importância da solenidade, a qual ele considera um marco histórico para o País.

“Os 200 anos da Independência do Brasil representam um novo período para o nosso País, que é tão acolhedor, assim como Nova Odessa”, diz.

A programação contou com a apresentação da Banda Sinfônica Municipal Professor Gunars Tiss, com a execução dos hinos nacional e do município, acompanhando o hasteamento das bandeiras. Depois, teve a Fanfarra da Emef (Escola Municipal de Ensino Fundamental) Professora Alzira Delega Delben, que se apresenta com alunos de 4º e 5º anos.

Já os alunos da CMEI (Centro Municipal de Educação Infantil) Agildo Borges fizeram uma apresentação com o tema natureza, e o ensino fundamental da Emef Salime Abdo se apresentou com o tema “Derrubando os Muros e Construindo Pontes”.

O comandante do 48º BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior), tenente-coronel Valmir Moreira da Silva, destacou a importância da realização dos eventos que enaltecem a pátria. “A Polícia Militar sempre participará de atividades que enaltecem os símbolos do Brasil”, afirma.