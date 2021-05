Atendimentos na Unidade Respiratória do Jardim Alvorada caem 54% em relação ao pico

A média de atendimentos de pacientes na Unidade Respiratória do Jardim Alvorada, em Nova Odessa, está em 65 pacientes por dia. No pico da segunda onda, em março, esse número ultrapassou os 140 atendimentos diários.

O balanço foi divulgado pela Secretaria de Saúde junto com o boletim diário de novos casos desta segunda-feira (3). Apesar da redução, na casa dos 54% em relação ao pico, a pasta destacou a importância de se manter os cuidados.

“A pandemia continua, o risco é real e que, por isso, todas as medidas de proteção devem continuar, principalmente o uso de máscaras e o isolamento social”, disse a Secretaria de Saúde.

“Como a Covid-19 segue avançando em todo o país, a Secretaria destaca sempre a importância do uso contínuo de máscaras por todos, da higienização constante das mãos com água e sabão ou o uso do álcool em gel a 70% e de se manter o distanciamento social, evitando aglomerações a todo custo, como formas de combater a disseminação do novo coronavírus”, finalizou a pasta.

Cidade investiga sete mortes

O boletim diário desta segunda-feira trouxe mais dois casos positivos. Segundo a Vigilância Epidemiológica, o Instituto Adolfo Lutz não liberou novos resultados de exames até o final da tarde.

Há 602 pacientes com suspeita aguardando resultados de exames e sete mortes investigadas para a Covid-19.

Segundo a enfermeira que coordena a Vigilância Epidemiológica, Paula Mestriner, não é a primeira vez que o laboratório deixa de liberar um pacote de resultados de exames em determinado dia.

Para a profissional, isso prejudica a avaliação da real velocidade e tendência de evolução da pandemia na cidade e pode, nos dias seguintes, levar a um falso crescimento acelerado de novos resultados positivos.

No total, Nova Odessa contabiliza 3.622 casos positivos, dos quais 3.166 estão recuperados e 146 faleceram. Há ainda 37 moradores de Nova Odessa internados com sintomas respiratórios, ou SRAG (Síndrome Respiratória Aguda Grave).

São seis pacientes na Unidade Respiratória do Jardim Alvorada, cinco na nova ala respiratória do Hospital e Maternidade Municipal e 26 em leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) em hospitais públicos e privados de outras cidades.

