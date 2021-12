Associação realiza última feira do ano de adoção de pets neste sábado em Nova Odessa

A AAANO (Associação Amigos dos Animais de Nova Odessa) realiza neste sábado (11) a última edição do ano da Feira de Adoção de Pets. O evento acontece na Praça Central José Gazzetta, das 10h às 13h. A praça fica localizada na Avenida Carlos Botelho, no Centro de Nova Odessa.

Cães e gatos do abrigo estarão disponíveis para adoção responsável, além da venda de itens para arrecadar recursos para a entidade.

Atividades da associação serão retomadas em janeiro de 2022 – Foto: Divulgação

Os interessados em adotarem um animal da AAANO deverá levar RG, comprovante de endereço e R$ 20, que é o custo para aplicação do microchip no pet.

Ainda no sábado, quem passar pela Praça Central também terá a oportunidade de tirar dúvidas com a veterinária e parceira da ONG, Karla Hespanhol.

Com a última feira do ano, as atividades da associação serão retomadas em janeiro de 2022. O presidente da AAANO, Thiago Rodrigues, diz que em breve lançará um balanço de quantos animais foram adotados este ano pela ONG.

“A pandemia atrapalhou muitos dos nossos planos, mas nosso time de voluntários trabalhou intensamente para que os cães e gatos do abrigo continuassem bem cuidados e prontos para novos lares”, diz o presidente da AAANO, Thiago Rodrigues.

Serviço – Feira de Adoção da AAANO

Data e Horário: sábado, 11 de dezembro, das 10h às 13h

Localização: Praça Central – Av. Carlos Botelho, Centro, Nova Odessa/SP