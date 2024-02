Associação Amigos dos Animais abre inscrições para novos voluntários

Feira de adoção é realizada na Praça Central - Foto: AAANO_Divulgação

Estão abertas as inscrições para o programa de voluntariado na AAANO (Associação Amigos dos Animais de Nova Odessa). O preenchimento do formulário pode ser feito on-line e os interessados têm até o próximo dia 24 de fevereiro para reservarem o lugar para participar.

A entidade explica que para fazer parte da associação, os passos são: inscrição on-line, preenchendo o formulário; encontro presencial com os líderes das equipes; ou uma visita ao abrigo da AAANO. As equipes com vagas abertas são: feira de adoção, limpeza do abrigo, social e acompanhamento pós-adoção.

Para o presidente da AAANO, Carlos Pinotti, ser voluntário da associação é ser parte de uma equipe determinada e cheia de empatia, que se torna porta-voz de uma entidade que desde 1994 faz a diferença na cidade, atua ativamente para encontrar lares para os animais e se torna um agente de mudança nas informações sobre a causa animal em Nova Odessa.

Entre as principais atividades da AAANO está o atendimento de animais em situação de abandono vindos de resgates ou atendidos em clínicas parceiras, abrigo e castração de pets abandonados, promoção de adoção responsável de cães e gatos, inclusive através de feiras de adoção periódicas, e o acompanhamento de animais adotados.

Voluntários poderão ajudar nas feiras de adoção – Foto: AAANO_Divulgação

Ajuda

A prefeitura faz um repasse ao grupo que é destinado exclusivamente à compra de ração para os animais abrigados e pagamento de parte do custo veterinário. Contudo, o valor não é suficiente para cobrir todos os gastos da entidade, principalmente quanto ao abrigo.

Segundo Pinotti, os custos vão além da alimentação, passando por remédios, procedimentos cirúrgicos, manutenção do abrigo, contratos e gastos de última hora.

Para contribuir com a AAANO, podem ser feitas doações por meio da plataforma Aurora Social, onde qualquer pessoa pode fazer uma doação mensal de forma prática, segura e automática, e se tornar um associado. Assim a pessoa recebe um relatório de atividades mensal sobre o trabalho, para acompanhar o quanto a contribuição da pessoa pode fazer a diferença.

O site é intuitivo e a pessoa necessita apenas escolher o valor, e colocar os dados pessoais e a forma de pagamento. Para contribuir, é só clicar no link. Para saber mais sobre a AAANO, acesse a página da ONG no Facebook, no Instagram (@aaanovaodessa) ou no site.