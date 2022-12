Assassinato de Russo completa um ano ainda sem solução

Ex-secretário foi assassinado a tiros no Jardim Marajoara, em Nova Odessa; caso não está esclarecido

O assassinato do ex-secretário de Governo de Nova Odessa, Marco Antonio Barion, o Russo, completou um ano nesta terça-feira e continua sem solução. Ele tinha 52 anos e foi morto a tiros após sair de carro do condomínio onde morava, no Jardim Marajoara, em dezembro de 2021.

A delegada Juliana Ricci, da 3ª DHPP (Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa) da Deic (Divisão Especializada de Investigações Criminais), afirmou que a investigação, que está sob sigilo, foi finalizada. “Não vou comentar o caso, só posso confirmar que o Ministério Público solicitou novas diligências”, relatou.

Marco Antonio Barion, o Russo, tinha 52 anos na época em que o crime foi cometido – Foto: Reprodução / Facebook

A Polícia Civil também não informou se os dois suspeitos que desceram de Fiat Uno e atiraram contra a vítima foram identificados. O crime foi flagrado por câmeras de segurança, cujas imagens foram analisadas pela perícia.

O único preso durante a apuração foi o empresário Paulo Sérgio de Santana, de 52 anos, morador do mesmo condomínio da vítima. Ele foi detido pela Deic em fevereiro de 2022, suspeito de participação no homicídio, mas foi solto pouco tempo depois, por conta de decisão judicial.

O advogado Roberto Guimarães, que defende o empresário, afirma que ele é inocente. “Entendo que todos estão sujeitos à investigação, mas no caso dele não há nenhum indicativo de autoria e não há provas”, enfatizou.

De acordo com documento ao qual o LIBERAL teve acesso, entre os motivos que embasaram a decisão da Justiça está a análise das câmeras de monitoramento do condomínio onde moravam Russo e o empresário.

Seguindo orientações das autoridades policiais, a Prefeitura de Nova Odessa afirmou que não vai se manifestar sobre aspectos das investigações do assassinato do ex-secretário e reforçou a confiança no trabalho da Polícia Civil.

O CASO. Russo foi assassinado com 13 tiros na manhã de 6 de dezembro de 2021, uma segunda-feira. O crime aconteceu em frente a um conjunto de prédios no Jardim Marajoara, onde o ex-secretário morava.

Quando ele saiu do local de carro, dois homens desceram de um Fiat Uno e dispararam seguidas vezes em direção ao veículo de Russo, que morreu ainda no local. Em seguida, a dupla de criminosos fugiu e até hoje não foi localizada.