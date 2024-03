Assaltantes invadem locadora de veículos e levam seis caminhonetes em Nova Odessa

Seis criminosos invadiram uma locadora de carros no Parque dos Pinheiros, em Nova Odessa, e roubaram seis caminhonetes, na madrugada desta terça-feira (3). Um porteiro foi amarrado com um cabo de ventilador. A DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de Americana investiga o caso, mas nenhum suspeito foi localizado.

Segundo o boletim de ocorrência, por volta das 4h da madrugada, um porteiro que estava no acesso principal da empresa foi rendido por assaltantes armados, que arrancaram o fio de um ventilador e o amarraram.

Empresa fica no Parque dos Pinheiros, em Nova Odessa – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

Em seguida, os criminosos perguntaram à vítima quais seriam as caminhonetes movidas a diesel. O porteiro afirmou que não sabia responder, pois o seu acesso era apenas ao serviço de portaria, especificamente controlando a entrada do prédio.

Depois disso, o bando foi até ao pátio onde ficavam os veículos, levando a vítima com eles. Os ladrões separaram seis veículos e os colocaram em fila, rumo ao portão de saída.

Por fim, os criminosos retornaram com a vítima e a deixaram no interior da portaria. Em seguida, eles fugiram do local em direção à Avenida Eduardo Karklis, no sentido de Santa Bárbara d’Oeste.

A quadrilha levou duas caminhonetes Mitsubishi Triton L200, duas Nissan Frontier, uma Volkswagen Amarok e uma Fiat Toro, além de dois celulares da empresa.

Policiais militares e civis estiveram na locadora, mas, quando chegaram, notaram que o local não tinha sido preservado para a realização de perícia criminal e os reparos já estavam sendo realizados.

A reportagem entrou em contato com a empresa, mas nenhum responsável foi encontrado na tarde desta terça-feira.