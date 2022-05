Artista pinta ‘Linha do Tempo’ no Centro de Nova Odessa

Obra no muro do Centro Cultural Herman Jankovitz celebra aniversário

O artista Aldo da Silva Barbosa, o Aldinho Artes, pintou aproximadamente 30 metros do muro do Centro Cultural Herman Jankovitz com personagens e locais que fazem parte da história de Nova Odessa. Inaugurada no último sábado com o nome de “Linha do Tempo”, a pintura localizada na região central faz parte da comemoração dos 117 anos do município.

Trabalho possui 3,5 metros de altura e demorou um mês para ficar pronto, de acordo com Aldinho Artes – Foto: Claudeci Junior / O Liberal

“Por meio da arte do grafite, queria transmitir um pouco da história da cidade e prestar uma homenagem pelo aniversário de Nova Odessa. Então, temos imagens desde quando a cidade começou com Carlos Botelho, e outras que trazem locais mais marcantes que entraram para a história do município”, comentou Aldinho Artes ao LIBERAL.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

TAMANHO

A obra tem 3,5 metros de altura, e o artista completa que trabalhou durante um mês para que as imagens com os pontos históricos fossem finalizadas. O espaço fica aberto para visitação da população, gratuitamente, de segunda a sexta-feira, das 8 às 16 horas.