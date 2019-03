Arrastão contra Aedes aegypti visita 408 imóveis

Quatrocentos e oito imóveis foram visitados pelos agentes de saúde da Prefeitura de Nova Odessa durante o arrastão contra o mosquito Aedes aegypti realizado neste sábado (23) no Residencial Klavin. Desse total, 54 imóveis estão fechados e outros 16, desocupados.

Possíveis criadouros do mosquito foram retirados das casas e comércios encheram dois caminhões da prefeitura. Também foram encontradas seis larvas do mosquito. Nova Odessa registra até agora 17 casos de dengue, sendo um deles no Klavin. Foto: Prefeitura de Nova Odessa / Divulgação

A equipe de agentes da Secretaria de Saúde também realizou o BCC (bloqueio de controle de criadouros). Esse mesmo trabalho seguirá sendo realizado ao longo desta semana em vários pontos da cidade.

“A combinação de altas temperaturas desta época, as chuvas típicas de março e o acúmulo de criadouros é altamente favorável à proliferação do mosquito Aedes aegypti transmissor da dengue, chikungunya, zika e febre amarela. Por isso, a Secretaria de Saúde, através da Vigilância em Saúde, segue com ações redobradas de combate”, destacou o secretário Vanderlei Cocato.

A coordenadora da Vigilância, Adriana Welsch Ferraz, classifica a cooperação da população como fundamental para o êxito dos arrastões.

“O nosso pessoal estará devidamente uniformizado e identificado, junto com nosso veículo de combate à dengue, para a segurança da população. Por isso, sempre pedimos a colaboração de todos para que abram suas casas e nos ajudem a exterminar esse perigo”, afirma.

As informações são da Diretoria de Comunicação da Prefeitura de Nova Odessa.