Arquibancada do campo do Alvorada, em Nova Odessa, corre risco de queda

Assentos estão interditados por conta de problemas estruturais, de acordo com secretário adjunto

Espaço em NO sofre com problemas estruturais - Foto: Marcelo Rocha / Liberal

A arquibancada do campo do Real Alvorada, no Jardim Alvorada, em Nova Odessa, está interditada para a torcida por conta de problemas estruturais. A informação foi confirmada pelo secretário adjunto da Secretaria de Esportes, Cultura e Turismo, José Henrique de Carvalho, durante a sessão da câmara desta semana.

O ex-árbitro de futebol substituiu o secretário da pasta, Thiago Gentil, em um debate na Casa de Leis, sobre os campeonatos da 1ª, 2ª e 3ª divisões, amador e veteranos, bem como assuntos relacionados.

“Nós tivemos que interditar a arquibancada no campo do Real Alvorada. A parte que envolve o jogo de futebol, o gramado, não foi preciso. No entanto, a arquibancada está perigosa, pode cair a qualquer momento. Então a gente já fez essa antecipação para que não corrêssemos risco”, disse José Henrique.

A Prefeitura de Nova Odessa foi questionada e informou que não tem previsão orçamentária disponível, no entanto, disse que busca formas alternativas.