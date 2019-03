Arma de uso restrito é encontrada na rua

Uma arma de uso restrito das Forças Armadas foi apreendida pela GCM (Guarda Civil Municipal) de Nova Odessa na manhã desta segunda-feira (25). O revólver Taurus calibre .357 foi localizado por volta das 8h na Rua Jundiaí, no bairro Chácaras Acapulco, na região do Pós-Anhanguera.

De acordo com o boletim de ocorrência, um morador acionou a guarda após encontrar o revólver abandonado na rua. Os agentes foram até o local indicado e localizaram a arma, que estava em “perfeitas condições, numerada, municiada e guardada em um coldre”. Foto: Prefeitura de Nova Odessa / Divulgação

O subinspetor Santos informou que o revólver estava jogado no chão, com sete projéteis. “É uma arma de uso restrito, com alto poder de fogo, podendo até mesmo parar um veículo em movimento caso o disparo atinja o motor”, comentou.

Já o comandante Nilton se disse surpreso com a localização da arma. “Nessas regiões de chácaras, é mais comum apreendermos espingardas. Não esperávamos encontrar um revólver de uso restrito, com alto poder de fogo”.

A arma foi apresentada no plantão policial, onde foi constatado que ela não está registrada. A suspeita da GCM é de que tenha sido comprada de forma irregular, segundo o comandante.