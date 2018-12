Área verde se destaca em novo loteamento

Foto: Divulgação

O verde dá o tom ao Jardim Recanto das Águas, novo loteamento fechado de Nova Odessa. Com localização estratégica – na Avenida Rodolfo Kivitz – ele conta com uma lagoa natural e área de preservação permanente integradas, garantindo uma vista privilegiada aos moradores. “A natureza serviu de inspiração para o projeto, que possui muitas árvores, ar puro e um belo pôr do sol”, destaca Felipe Gianetti, diretor da AVT Incorporadora.

Segundo Gianetti, além da paisagem diferenciada, os futuros moradores também encontram no empreendimento ampla estrutura de lazer. O condomínio oferecerá pista de caminhada, quiosques ao lado da lagoa e perto das quadras, salão de festa, dois playgrounds, quadras poliesportivas, minicampo e academia ao ar livre, aproveitando a paisagem do local.

Além de garantir a qualidade de vida aos moradores com a ampla oferta de lazer e área verde, outra preocupação do empreendimento foi preservar a segurança.

O diretor da AVT Incorporadora destaca que toda a área do condomínio é cercada por muros. Outro ponto que chama a atenção no projeto é a preocupação com os detalhes. Na avenida principal do condomínio, por exemplo, toda a fiação elétrica será subterrânea.

Todos esses detalhes estão fazendo a diferença. Lançado há pouco mais de 20 dias, o Jardim Recanto das Águas tem chamado a atenção de investidores e, também, de quem busca um lugar bonito, tranquilo e seguro para viver.

“Podemos dizer que o empreendimento já é um sucesso. As pessoas reconheceram no projeto uma ótima oportunidade para viver bem e investir”. O condomínio está localizado a poucos minutos do Centro de Nova Odessa, em região valorizada do município. O tamanho dos lotes é a partir de 300m².

A entrada é facilitada e o restante pode ser pago em até 144 parcelas direto com a incorporadora. Segundo Gianetti, a relação custo-benefício tem atraído interessados de toda a região. “O preço está muito competitivo. Isso garantirá uma alta valorização a curto e médio prazo”, ressalta.

O plantão de vendas funciona diariamente – inclusive aos fins de semana – das 8h às 18h30, na Rua Antônio Berni, 481, Jardim dos Lagos, em Nova Odessa. Mais informações: (19) 3466-2488 ou www.jardimrecantodasaguas.com.br.