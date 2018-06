Área do Campos Verdes recebe plantio de mudas

“Cuidar do meio ambiente é um dever de todos”. Assim o prefeito de Nova Odessa e Presidente do Consórcio PCJ, Benjamim Bill Vieira de Souza, descreveu a manhã desta quinta-feira (7) quando participou do plantio de 50 espécies de árvores nativas em área próxima à nascente do Córrego Capuava, um dos afluentes do Ribeirão Quilombo, no Jardim Campos Verdes.

Foto: Prefeitura de Nova Odessa / Divulgação

A iniciativa contou com a participação de 60 alunos da Emefei (Escola Municipal de Educação Fundamental) Simão Welsh, integra as comemorações da Semana do Meio Ambiente na cidade e objetiva proteger as fontes de águas que alimentam o ribeirão, além de sensibilizar a comunidade sobre a importância da preservação de nascentes e arborização.

“Já plantamos muitas árvores para as gerações de agora. Nova Odessa tem hoje 15 árvores por cada habitante, quando o recomendado são três. Essas mudas que estamos plantando aqui nesta área do Jardim Campos Verdes são para as gerações futuras, para quem ainda vai nascer. É mais uma importante ação dentro da Semana do Meio Ambiente, uma semana que temos um carinho todo especial”, afirmou Bill.

O secretário executivo do Consórcio PCJ, Francisco Lahóz, se mostrou motivado com a ação. “Estamos aqui porque queremos voltar a nadar no Quilombo”, destacou ele, já que o plantio também faz parte do projeto de revitalização do ribeirão.

Ajudadas por assessores do Consórcio e da prefeitura, as crianças adoraram a atividade ao ar livre e estavam curiosas para saber as espécies que plantaram. As mudas de Pau Brasil fizeram sucesso e foram as mais disputadas. As outras espécies eram ypê amarelo, mirindiba, sangra d’água, pau-d’alho, oiti, aroeira-salsa, aroeira- pimenteira, dedaleiro, caça gigante, garapuvu e tamanqueira.

Também participaram do evento a diretora de Meio Ambiente de Nova Odessa, Fernanda Dagrela, os assessores técnicos do Consórcio PCJ, Guilherme Valarini e Flávio Forti, o técnico do Consórcio Intermunicipal de Manejo de Resíduos Sólidos (Consimares), Fábio Orsi, o secretário de Obras, Projetos e Planejamento Urbano da Prefeitura, Tiago Lobo, e a vereadora Carol Moura.

As informações são da Diretoria de Comunicação da Prefeitura de Nova Odessa.