Aposta feita em Nova Odessa fatura R$ 47 mil em quina da Mega-Sena

Outros moradores de Americana, Santa Bárbara, Sumaré e Hortolândia também faturaram ao acertar a quadra no sorteio

Uma aposta feita na Lotérica Mercado da Sorte, no Jardim Éden, em Nova Odessa, faturou R$ 47,8 mil, ao acertar os cinco números da Mega-Sena, em sorteio realizado na noite desta terça-feira (21), do concurso 2727.

Os números sorteados foram: 04-32-39-48-51-57

Nas cidades da RPT (Região do Polo Têxtil), que engloba Americana, Santa Bárbara d’Oeste, Nova Odessa, Sumaré e Hortolândia, outros sortudos acertaram a quadra e também faturaram no sorteio. Confira as premiações:

Americana

Um bolão com duas cotas – R$ 1.183,26, que será dividido entre os apostadores

Cinco apostas simples – R$ 1.183,26 cada

Santa Bárbara d’Oeste

Três apostas simples – R$ 1.183,26 cada

Sumaré

Um bolão, com três cotas – R$ 1.183,26, que será dividido entre os apostadores

Uma aposta simples – R$ 1.183,26

Hortolândia

Um bolão com sete números e 10 cotas – R$ 3.549,80, que será dividido entre os apostadores

Duas apostas simples – R$ 1.183,26 cada

Já no prêmio principal, ninguém acertou as seis dezenas e o valor acumulou em R$ 42 milhões para o próximo sorteio, que será realizado nesta quinta-feira (23).