Após recorde de casos, Nova Odessa estuda comprar contêiner para lidar com corpos das vítimas

A Prefeitura de Nova Odessa já se prepara para evitar o colapso do sistema funerário e estuda contratar um contêiner frigorífico para lidar com os corpos das vítimas do novo coronavírus (Covid-19). Nesta terça-feira (23), a cidade confirmou 113 casos da doença, número recorde desde o início da pandemia na cidade.

Em um comunicado divulgado também nesta terça, a Secretaria Municipal de Saúde admitiu o risco do sistema de saúde entrar em colapso nos próximos dias e não ser mais capaz de atender pacientes que precisam de oxigenação.

Na última sexta-feira (19), a prefeitura criou 11 leitos em uma ala isolada no Hospital e Maternidade Municipal para receber pacientes “menos graves”. No sábado, com apenas 12 horas de funcionamento, oito desses leitos já estavam ocupados por pacientes transferidos da UR (Unidade Respiratória) do Jardim Alvorada.

Nesta terça, dez dos 11 leitos da ala estavam ocupados. Já na UR do Alvorada, 13 dos 18 leitos estavam sendo utilizados. A pasta estuda usar novos espaços para criar mais estruturas para internação e também contratar a estrutura frigorífica para lidar com os corpos das vítimas diante de um cenário de iminente colapso do sistema de saúde.

“Nossa região já não conta com vagas disponíveis em UTIs e diariamente o número de mortes na RMC (Região Metropolitana de Campinas) vem aumentando. Com o colapso no atendimento, a tendência é que o número de mortes aumente e, se isso acontecer, temos que estar preparados. E o contêiner refrigerado, infelizmente, é uma triste realidade que teremos que encarar”, lamentou a coordenadora da Vigilância, Paula Mestriner.

O número de atendimentos realizados por dia na UR hoje é quatro vezes maior do que era no fim do ano passado, diz a prefeitura. Eram cerca de 40 atendimentos feitos diariamente, número que chegou a 163 na última segunda-feira.

“Passei segunda-feira à noite na UR e a situação é muito preocupante. O número de novos casos de Covid-19 continua aumentando a cada dia. Estamos tendo que contratar mais profissionais de Saúde, montamos em tempo recorde a ala respiratória do Hospital Municipal, estamos adquirindo equipamentos e medicamentos, mas tudo isso pode não ser suficiente se a população não fizer a sua parte, que é ficar em casa sempre que possível e usar máscara o tempo todo”, afirmou o prefeito Cláudio José Schooder, o Leitinho (PSD).

QUADRO GERAL

Nova Odessa possui 2.948 casos do novo coronavírus desde o início da pandemia e 94 óbitos – dois deles foram confirmados nesta terça-feira.

Dentre as vítimas, uma idosa de 64 anos, moradora do Jardim Manoel, que estava no Hospital Ouro Verde, em Campinas, e faleceu no dia 15 de março e era paciente psiquiátrica, e um idoso de 67 anos, residente do Jardim Santa Rosa, que estava internado na UR e faleceu na mesma data – ele era cardiopata.