O diretor-presidente da Coden Ambiental (Companhia de Desenvolvimento), Elsio Boccaletto afirmou na tarde desta terça-feira (20) que o despejo realizado em um “ladrão” da ETE (Estação de Tratamento de Esgoto) Quilombo, em Nova Odessa, era, na verdade, água de chuva, atendendo a todos os padrões ambientais, e que não existe qualquer vazamento de esgoto in natura.

Presidente da Coden, Elsio Boccaletto falou sobre denúncia nesta terça-feira (20) – Foto: Marcelo Rocha/Liberal

A afirmação ocorre um dia após as prisões do diretor técnico da Coden, Rean Gustavo Sobrinho, e da responsável técnica da estação de tratamento, a engenheira química Camila Jorge Gomes, por crime ambiental, após uma denúncia de despejo de esgoto in natura no Ribeirão Quilombo.

Ambos foram colocados em liberdade após o pagamento de uma fiança no valor de R$ 1.420, mas já retornaram aos trabalhos.

Boccaletto disse ainda que a denúncia tem conotação política em ano de campanha. “Nova Odessa é formada por dois grandes grupos políticos”, afirma o executivo.

Segundo ele, a situação se trata de um “ladrão” – ou extravasor – instalado no final da rede coletora de esgoto, antes de os efluentes chegarem à ETE, que deixa “escapar” o excesso de volume de água em momentos de chuva forte, por exemplo.

Caso a água entrasse em grande volume na ETE, o excesso poderia causar danos aos equipamentos ou às bactérias que fazem a “limpeza” do esgoto.

De acordo com o presidente da Coden, o sistema serve, por exemplo, para permitir a realização de manutenções programadas ou emergenciais na estação.

Extravasor inutilizado

A companhia não descarta a hipótese de que o extravasor tenha sido eventualmente acionado por outra razão, sem o conhecimento da Coden. A companhia decidiu inutilizar temporariamente o extravasor.

“Diante da investigação, como medida preventiva, os nossos funcionários bloquearam essa passagem”, disse Boccaletto .

A apuração da Polícia Civil está sendo conduzida pelo delegado Filipe Rodrigues de Carvalho, do 4º Distrito Policial de Americana.

De acordo a investigação, os peritos teriam constatado efluentes não tratados “escapando” de uma tubulação.

Em nota, a Cetesb (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo) informou que iniciou uma investigação sobre a denúncia e realizou vistoria ao local nesta terça. Nos próximos dias, deverá concluir os levantamentos, visando tomar as ações administrativas cabíveis.