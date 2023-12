Após novas informações, MP denuncia terceiro suspeito por morte de personal de Americana

Caso de violência doméstica levou à acusação contra suspeito que havia sido descartado no caso do assassinato de Rodolfo Pestana, em novembro de 2021

O personal trainer Rodolfo Pestana, vítima de homicídio em 2021 - Foto: Reprodução

O MP-SP (Ministério Público de São Paulo) denunciou um terceiro suspeito de envolvimento no assassinato do personal trainer americanense Rodolfo Pestana, de 30 anos, em novembro de 2021.

José Carlos Inácio Júnior, de 28 anos, chegou a ter a participação no crime descartada, mas acabou de volta ao caso após uma denúncia de uma ex-namorada, que relatou ameaças à polícia.

Com isso, no dia 5 deste mês, o MP incluiu José Carlos na denúncia. A Justiça determinou sua prisão preventiva no processo envolvendo violência doméstica.

José Carlos responderá por homicídio, agravado pelo fato de a morte ter ocorrido por asfixia. Ele é a terceira pessoa acusada de envolvimento do crime. No início de novembro deste ano, a 1ª Vara Judicial de Nova Odessa mandou a júri popular Cleiton Henrique Scavassani da Silva, 36, e José Flávio Salvato, 44. Ambos negam participação no crime.

O corpo de Rodolfo foi encontrado na manhã de 15 de novembro de 2021, em uma área rural de Nova Odessa, com um cadarço em seu pescoço e sinais de agressão no rosto. De acordo com a Polícia Civil, um ciclista passava pela Estrada Olindo Biondo por volta de 6h40, viu o cadáver e acionou a PM (Polícia Militar).

O personal trainer foi morto por asfixia mecânica. Durante as investigações, a polícia apurou que o crime teve motivação passional, já que Cleiton teria ciúmes de uma relação entre Rodolfo e sua ex-companheira. José Flávio e José Carlos teriam supostamente ajudado no assassinato.

Em 28 de abril de 2022, quando o MP-SP apresentou a primeira denúncia relacionada ao homicídio, apenas Cleiton e José Flávio foram denunciados, enquanto no caso de José Carlos foi solicitado o arquivamento do inquérito “por ausência de provas”. Os pedidos foram acatados pela 1ª Vara Judicial de Nova Odessa.

Porém, novos fatos levaram a uma segunda denúncia do MP-SP neste mês. José Carlos está envolvido em outro caso criminal, de uma possível violência doméstica e descumprimento de medida protetiva contra uma ex-namorada.

No fim de novembro, a mulher registrou um boletim de ocorrência no 2º Distrito Policial de Americana, no qual relata que foi ameaçada por José Carlos dizendo que iria matá-la “igual ele matou o Rodolfo”. A vítima ainda afirmou que as ameaças começaram após ele confessar a ela sobre o envolvimento no assassinato do personal trainer.

Por conta do relato, o MP-SP solicitou o desarquivamento do inquérito envolvendo José Carlos e o denunciou por homicídio. O pedido será analisado pela 1ª Vara Judicial de Nova Odessa. O LIBERAL não conseguiu contato com a defesa de José Carlos.